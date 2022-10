Putfeesten worden vervangen door nieuw initiatief: culinaire kroegentocht EstaminEET

De organisatoren vonden het na jaren Putfeesten tijd voor vernieuwing, en gaan nu voor EstaminEET. “Dat wordt een culinaire kroegentocht langs vijf cafés in het centrum van Aalter”, klinkt het. “Je komt in Tkafé, Domino, Bobaz, Brouwershuys en Rialto. Overal is een hapje, drankje en muziek voorzien. Nadien is er een afterparty in Kadans. Je kan de tocht te voet doen, met de fiets, of gebruik maken van het treintje dat de hele avond door Aalter zal rijden.”