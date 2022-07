Prikdagen voor wie vaccin of boostervaccin wil

De Keuze van Dany EXCLUSIEVE VIDEO. De ultieme luxeleugen van Jean-Pier­re Van Rossem: het diepvries­graf van ‘Niki’ dat in 1989 wereld­nieuws was, maar dat vandaag niemand meer kent

De dood van ‘Niki’ Annys is in 1989 wereldnieuws. Ze is de tweede echtgenote van de flamboyante beursgoeroe Jean-Pierre Van Rossem. In ‘De keuze van Dany’ zie je hoe de beursbubbel rond Van Rossem barst en de cel dreigt. In een ultieme poging om zijn vel te redden geeft hij de dood van de Brugse kappersdochter op als reden waarom hij zijn schuldeisers niet kan betalen. Hij laat voor haar een diepvriesgraf bouwen in Knesselare. De halve wereldpers zakt naar het Meetjesland af. Vandaag heerst de rust. “Niki wie?”, klinkt het als we polsen naar ‘le tombe frigo’. Tot we de naam Jean-Pierre Van Rossem laten vallen. Bekijk hierboven het onwaarschijnlijke verhaal.

