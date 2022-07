Precies 40 jaar geleden knalden twee treinen op elkaar in Aalter: “Mensen horen schreeuwen in het verwrongen staal... dat gaat door merg en been”

AalterVandaag, 13 juli, is het dag op dag veertig jaar geleden dat in het station van Aalter een sneltrein in volle vaart inreed op een stoptrein die net uit het station vertrokken was. Balans: vijf doden en tientallen zwaargewonden. Lees hier de reconstructie van de grootste rampdag uit de Aalterse geschiedenis.