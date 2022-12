Politie waarschuwt voor inbrakenreeks in buurt E40 Aalter: “Elke dag extra patrouilles op controle”

“Op een paar uitzonderingen na gebeuren die allemaal in de buurt van de E40”, klinkt het bij de politie. Dat is zo omdat dieven in die buurt vlot de snelweg op kunnen om weg te vluchten. “Meestal gebeuren de feiten in de latere namiddag of de vooravond. Verschillende burgers maken daar melding van op sociale media. Wij vragen echter om bij verdachte handelingen altijd eerst onze diensten te verwittigen via het noodnummer 112. Zo worden onze ploegen het snelst ter plaatse gestuurd. We vragen burgers om extra alert te zijn en zeker niet te wachten om de hulpdiensten te verwittigen wanneer ze verdachte gedragingen zien. Wij sturen momenteel elke dag extra patrouilles de baan op, in het kader van deze feiten.”