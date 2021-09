Politie start onderzoek naar mogelijk gebruik van drone bij inbraak in Aalter: “Geen sporen van braak gevonden”

“Het klopt dat we een onderzoek zijn gestart naar een inbraak waar mogelijk een drone zou zijn ingezet", bevestigt korpschef Peter Ponnet. “Het is nog onduidelijk hoe de vork juist in de steel zit.” Volgens de melding die is binnengekomen bij de politie zou er enkele uren voor de inbraak een drone langs de getroffen woning gevlogen zijn, mogelijk om op zoek te gaan naar een open venster.

“Het is echter niet duidelijk of de drone iets te maken heeft met de inbraak. Het gebeurt wel vaker dat er een drone in de lucht wordt waargenomen. Wel is het zo dat er in de woning waar werd ingebroken aan Hoefijzer, in het centrum van Aalter, geen sporen van braak werden aangetroffen. We bekijken de zaak dus grondig”, aldus Ponnet.