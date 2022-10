Politici houden nieuwe ‘Ronde van Aalter’: elke deelgemeente krijgt bezoek

In elk van de acht deelkernen van Aalter gaan de politici persoonlijk aan de burger gaan vertellen waar ze mee bezig zijn, en welke investeringen de komende twee jaar nog in het dorp gepland worden. Er wordt gestart op maandag 28 november om 20.30 uur in het auditorium van het gemeentehuis van Aalter. Op dinsdag 29 november om 19 uur in Maria-Aalter en om 20.30 uur in Knesselare. Op woensdag 30 november om 19 uur in Aalter-Brug en om 20.30 uur in Ursel. Op donderdag 1 december om 20 uur in Bellem. Afronden gebeurt op vrijdag 2 december om 20 uur in het ontmoetingscentrum van Poeke, voor de inwoners van Lotenhulle en Poeke samen.