Poeke rouwt om dorpsfiguur ‘Ciske’: Willy Braeckevelt (70) overleden. “Natuurmens en altijd bereid een ander te helpen”

Eeklo Na 123 jaar staat met Amelie (22) vierde generatie klaar bij juweliers De Maere: “Maar eerst naar Milaan voor opleiding goudsmid”

Amelie De Maere (22) uit Eeklo brengt met Bloom haar eerste juwelencollectie op de markt. Ze is meteen de vierde generatie die klaarstaat in de juweliersdynastie De Maere uit de Stationsstraat in Eeklo. “Ik ben opgegroeid in het atelier van papa. Ik heb nooit iets anders gekend”, vertelt Amelie. Dit is het familieverhaal.

13 december