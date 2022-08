Pieter De Neve (41) loopt 33 uur en 12 minuten: 171 kilometer met 10.000 hoogtemeters in de bergen

De Ultratrail du Mont-Blanc is de meest prestigieuze trailwedstrijd ter wereld, met 2.600 deelnemers aan de start. Atleten lopen 171 kilometer met maar liefst 10.000 hoogtemeters. “De wedstrijd loopt vanuit Chamonix-Mont-Blanc in Frankrijk rond het volledige Mont-Blanc massief”, vertelt Pieter De Neve. “Je loopt 171 kilometer met 10.000 hoogtemeters. Het gaat dus via Courmayeur in Italië en Martigny in Zwitserland, terug naar Chamonix. Loodzwaar en veertig procent van de deelnemers geeft onderweg op. Ik haalde de finish en deed er 33 uur en 12 minuten over. Ik heb hier meer dan twee jaar voor getraind. Naast de fysieke uitdaging is deze wedstrijd vooral ook een mentale uitdaging van doorzetting, wil en vastberadenheid om je lichaam uit zijn comfortzone te halen en zo ook jezelf verder te vormen.”