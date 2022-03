Pieter De Crem (59) blijft voorzitter CD&V Aalter: nieuw bestuur is herverkozen

De driejaarlijkse bestuursverkiezingen zorgen in Aalter voor weinig verrassingen. De Crem had geen tegenkandidaat, blijft afdelingsvoorzitter, en zal in 2024 dus zelf moeten beslissen of hij lijsttrekker van zijn eigen lijst mag worden. De kopman van de CD&V in Aalter houdt de touwtjes stevig in handen, en haalde 95 procent van de stemmen. Magda De Baets werd unaniem herverkozen als voorzitter van de senioren. Michaël Canoot werd unaniem herverkozen als jongerenvoorzitter.