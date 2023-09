Pierlala viert zondag feest in geboortedorp Ursel

INTERVIEW. Kim Martens, exact één jaar burgemees­ter van Lievegem: “Hopelijk mogen we na de verkiezin­gen nog wat voortdoen”

Op 1 september mag Kim Martens zich één jaar burgemeester van Lievegem noemen. De perfecte gelegenheid om eens terug te blikken op het afgelopen jaar, maar ook om vooruit te kijken. Wat mogen we dit jaar nog verwachten in de fusiegemeente? En stelt de vader van twee jonge kinderen zich volgend jaar opnieuw kandidaat om er nog een legislatuur aan te breien? “Ik ben in de week vaak tot 10 uur of half 11 bezig, maar mijn gezin blijft op de eerste plaats staan.”