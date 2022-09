Peetjes Droom zet geen groot scherm voor WK voetbal: “In de winter moeilijk om zelfde kwaliteit te bieden”

Peetjes Droom, de organisatie achter voormalig voetballer Peter De Poorter, zorgt al heel wat kampioenschappen voor een groot scherm en een fandorp in Aalter. Maar het komende wereldkampioenschap wordt in november en december gespeeld, en dat maakt de organisatie een pak moeilijker.

“Na lang wikken en wegen en zoeken naar oplossingen, hebben we besloten om geen event in Aalter te organiseren rond de Rode Duivels”, zegt Peter De Poorter. “De speeluren en de nood aan een verwarmde tent maken alles een pak moeilijker. Wij zouden nooit dezelfde kwaliteit kunnen leveren, dan wat de mensen in juni van ons gewoon zijn. Wanneer een volgende EK of WK weer in de zomer gehouden wordt, hopen we Aalter nog eens op z’n kop te zetten met een groots fandorp.”