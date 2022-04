Parkeren in Aalter: meer dan helft betaalt al digitaal

Op twee jaar tijd is het aantal mensen dat hun parkeerticket in Aalter via sms of Bancontact betaalt, verdubbeld. “Cash betalen aan de parkeerautomaat is op de terugweg”, zegt burgemeester Pieter De Crem (CD&V). “In 2019 werd het sms-parkeren gelanceerd, en toen betaalde 17 procent met sms en negen procent met een bankkaart. Vorig jaar is dat aantal al gestegen naar 64 procent: 36 procent doet de betaling via sms, 28 procent kiest voor de bankkaart. Dat betekent ook dat het aantal betalingen met geldmunten in de parkeermeters op twee jaar tijd gehalveerd is: van 74 naar 36 procent.”