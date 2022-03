Pakjesbezorger van DPD steelt 100 (!) pakketjes “als oplossing voor geldnood door gokverslaving”

De feiten dateren van 2019. Over een periode van enkele maanden had de beklaagde, die aan de slag was bij DPD waarvan het depot zich in Aalter bevindt, zo’n 100 pakketjes verduisterd en illegaal verkocht. “Ik zat in geldnood. Ik had toen relatieproblemen en had een gokprobleem.” De man had het voornamelijk gemunt op dure spullen zoals televisietoestellen en tablets. Toen de feiten aan het licht kwamen, werd de man op staande voet ontslagen.