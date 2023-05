Paard slaat op hol in Aalter, waarna koetsen botsen: vrouw in levensgevaar

“Ze nemen zomaar geld van je rekening, zonder enige uitleg”: verschil­len­de klachten over ex-verzeke­rings­part­ner van Vanden Borre

Normaal betaalt ze 15,99 euro per maand om haar smartphone te laten verzekeren, plots bleek er twee keer 70 euro van haar rekening verdwenen, zonder enige uitleg. Het overkwam Maud De Bruyne (28) uit Eeklo nadat ze bij het Franse verzekeringsbedrijf SFAM een contract had afgesloten na een aankoop bij Vanden Borre in 2021. De 28-jarige blijkt niet de enige te zijn, want de elektrowinkel ontving de voorbije dagen meerdere klachten.