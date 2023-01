Opnieuw autobestuurder die het gaspedaal te diep induwde aan de werken op de E40 in Aalter: rijverbod en boete

De werken op de E40 in Aalter mogen dan wel achter de rug zijn, in de politierechtbank verschijnen nog regelmatig bestuurders die het gaspedaal te diep induwden aan het op- en afrittencomplex. Tijdens de werken - in de eerste fase richting kust, in de tweede fase richting Brussel - gold een snelheidslimiet van 50 kilometer per uur.