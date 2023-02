Oplossing voor Parkresidentie Knesselare: “Ook na verkoop blijven het serviceflats”

Zet het weekend goed in met ‘Special Fridays’ bij De Scheve Zeven: “Volwaardig gerecht op vrijdagmid­dag”

Café De Scheve Zeven lanceert met ‘Special Friday’ een nieuw concept. Hoewel er voor het aangrenzende restaurant De Brasserie nog geen nieuwe chef gevonden is, willen de zaakvoerders hun klanten toch elke vrijdagmiddag verwennen met een special. “We willen onze gasten een gevarieerd en seizoensgebonden gerecht aanbieden. Daarbij denk ik aan een klassieke stoverij in de winter of een hip slaatje in de zomer”, zegt eigenaar Dominique Willems.