Op zoek naar kerstcadeautjes? Handelaars Aalter openen zondag de deuren

De eindejaarsactie ‘Win uw Wagen’ is ondertussen gestart en loopt volop. Door in Aalter te winkelen, kan je in totaal 30.000 euro aan prijzen winnen. Een splinternieuwe Ford is de hoofdprijs. De actie wordt nog eens extra in de verf gezet tijdens de kerstshopping in Aalter-centrum op zondagnamiddag 18 december. Dan zijn heel wat winkels open, zodat iedereen de nodige feestinkopen kan doen. Er wordt voor gezelligheid en de nodige randanimatie gezorgd. De kerstman komt langs, en ook de kerstslee zal door de straten glijden. Je kan iets eten en drinken in de kraampjes en bij de horeca, en er wordt voor muziek gezorgd. Tijdens een zoektocht zijn mooie prijzen te winnen.