Op 4 september dan toch geen Benelux Tour in Aalter

Het contract was getekend om Aalter op 4 september de startplaats te maken voor de allerlaatste rit van de Benelux Tour, en daar zou Aalter weer een volksfeest van maken. Maar de hele organisatie gaat niet door. De Benelux Tour is de enige meerdaagse UCI WorldTour-wedstrijd in België en Nederland, en wordt volledig verplaatst naar 2023. “Voor de organisatie is het verplaatsen van het evenement de enige oplossing om de problemen te vermijden die ontstaan door de overvolle wielerkalender, vooral op logistiek en op mediavlak”, zegt schepen Dirk De Smul (CD&V). “De drukte op die internationale wielerkalender zorgt voor meerdere conflicten waarvoor geen andere oplossing mogelijk is dan dit uitstel. Jammer, want na twee jaar corona wilden we er in Aalter nog eens voluit voor gaan. Maar uitstel is in Aalter geen afstel.”