Ook oude kantine en kleedkamers SK Bellem gaan plat

In de nieuwste versie gaan ook de huidige kantine en kleedkamers van SK Bellem plat. Er wordt gekozen voor een multifunctionele nieuwbouw, voor zowel de sport als de jeugd. Groen onthoudt zich in het dossier, omdat er volgens hen te weinig overleg geweest is met de clubs. “In Maria-Aalter hebben we al gezien dat verenigingen samen steken een recept is voor chaos”, vindt Jesse De Meulenaere (Groen).