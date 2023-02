Ook Aalter-Brug bouwt feestje voor doortocht Ronde: aperitieven met Jason Bradley

De renners passeren Aalter-Brug op de N44, maar ook daar wordt een feestje gebouwd. “We gaan dat doen op de parking van de groentenzaak Debrabandere, op de hoek van de N44 en de Sint-Godelievestraat”, zegt Ann Buyck van ’t Buurtwinkeltje. “Volgens de planning worden de renners om 11.42 uur in Aalter-Brug verwacht. Iedereen is welkom vanaf 9.30 uur voor koffie en een aperitief. Dan zien we de renners passeren, en nadien is het feest met optredens van Jason Bradley en Suzy Marrel. Er is een stand met drank en eten, dus niemand moet naar huis.”