Ongeval op E40 richting Oostende ter hoogte van Aalter

Aalter Kyara’s (16) brommer werd maandag­nacht gestolen: “Al mijn zuurver­dien­de spaarcent­jes zaten erin”

Kyara Van de Poel (16) zit met de handen in het haar. In de nacht van maandag op dinsdag hebben dieven haar bromfiets gestolen aan Hoefijzer in Aalter. “Ik heb er keihard voor gewerkt. Hij was zelfs nog niet afbetaald.”

5 augustus