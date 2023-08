Nooit nog fout cadeau? Missy Muis lanceert wenslijst voor kinderen

Wat te doen in het Meetjes­land en Deinze dit weekend? Van Deinse Feesten tot Intens Open Air

Zin in wat animo dit weekend, maar geen inspiratie? Wij zochten en vonden vijf leuke activiteiten in het Meetjesland en Deinze. Van de Deinse Feesten, over 40 jaar Oogstfeesten in Aalter tot een Intens open air in het Deinse Kaandelpark: dit zijn onze tips voor het weekend van 29 en 30 juli. Want zetelhangen, dat kan in de week ook, niet?