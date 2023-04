Nooit eerder zoveel talent bij mekaar: 60 lokale kunstenaars tonen werk op 70 locaties in centrum Aalter

Fietsbrug over Schipdonk­ka­naal in Landegem ligt er tegen eind 2026: “Nieuwe fietsparel voor Deinze”

Er komt een fietsbrug over het Schipdonkkanaal in Landegem (Deinze). Een project van drie miljoen euro, waarvoor je wel nog wat geduld moet oefenen. De Europese subsidies zijn nu binnen, maar de fietsbrug ligt er pas tegen eind 2026. Dit is het plan.