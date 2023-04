Nooit eerder zoveel talent bij elkaar: 60 lokale kunstenaars tonen werk op 70 locaties in centrum Aalter

voetbal derde nationale A Boris Waegebaert (KVE Aalter) voor duel tegen Avanti Stekene: “Misschien hebben we een 6 op 9 nodig, maar ik geloof dat het kan”

De strijd om het behoud in derde nationale A is razend spannend. Anzegem haakte af, Eppegem is al veroordeeld tot degradatie en ook voor Rumbeke lijkt het ‘game over’. Maar wie wordt met de dertiende plaats opgezadeld en moet bang afwachten of het volgend seizoen verder mag doen in derde nationale A? Boris Waegebaert gaat niet uit van een doemscenario voor Eendracht Aalter.