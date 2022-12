Nog één keer terug naar het werk van weleer: bouwonderneming Vandenbussche nodigt gepensioneerden uit

Zomergem Na 43 jaar worden verbreding Schipdonk­ka­naal en bijhorende reservatie­stro­ken definitief geschrapt: “Ik werd zowaar emotioneel van het nieuws”

Na tientallen jaren komt er eindelijk een einde aan de impasse rond het Schipdonkkanaal. Eerder was er al een akkoord met de noorderburen dat versterkte binnenvaartschepen over de Noordzee en de monding van de Westerschelde in Nederland mochten varen. Nu bevestigde minister Zuhal Demir (N-VA) dat de verbreding en reservatiestroken definitief worden afgevoerd. De beslissing is een verlossing voor de honderden gezinnen langs het kanaal die jarenlang in onzekerheid leefden.

