Nog één keer knallen: Zwaaikomhoeve sluit zaterdag zomer af

NET OPEN. Franky en Inge blazen nieuw leven in café Gentlemen: “De Markt van Deinze heeft nood aan een extra volkscafé”

Na bijna twee jaar leegstand brandt er opnieuw licht in café Gentlemen op de Markt van Deinze. Franky Van Parys (53) en zijn vriendin Inge Callebaut (49) geven het bekende café eerst een nieuwe lik verf, en vanaf donderdag je er opnieuw terecht voor drankjes of een spelletje tapbiljart, kicker of darts. Ook de supporters van de Red Devils Deinze vinden er een nieuwe thuis. Wij gingen langs voor een gesprek met de nieuwe uitbaters.