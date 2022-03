Nieuwe toekomstboom in voortuin De Beuk: “Een toekomst van minstens honderd jaar onbezorgd groeien”

Op het schoolterrein van De Beuk in Aalter stonden twee beuken die meer dan honderd jaar oud zijn. Dat waren belangrijke erfgoedelementen in de Stationsstraat. “In 2015 was het jammer genoeg nodig om een van de twee beuken te kappen”, zegt Koen Martens van Natuurpunt. “Dat was nodig omdat de beuk aangetast was door de reuzenzwam. De boom was niet meer gezond en verloor takken. We willen dat nu herstellen met de aanplant van een toekomstboom. Dat is een alleenstaande boom in een straat, op een plein of speelplaats, in een park of een tuin, die de garantie krijgt op een lang leven. Een toekomst van minstens honderd jaar onbezorgd groeien staat voorop. Het zijn beeldbepalende bomen die een plek allure en karakter geven. Ze zorgen voor verkoeling en schaduw en vormen de perfecte omgeving voor een rust- of ontmoetingsmoment. Nu en in de toekomst.”