Nieuwe stallen en ontmoetingsruimte aan hoeve van Kasteel Poeke: 1 miljoen euro!

PoekeDe kasteelhoeve van het historische Kasteel van Poeke in Aalter heeft een nieuwe stalling en ontmoetingsruimte. De gemeente en Toerisme Vlaanderen investeerden samen maar liefst een miljoen euro in de nieuwbouw. Het moet een bezoek aan het kasteeldomein nog educatiever en aangenamer maken.

Het Kasteel van Poeke zit nu wel in handen van Toerisme Vlaanderen, maar Aalter blijft mee investeren in de site. Aan de oude kasteelhoeve stonden vervallen stallen, en die zijn nu vervangen door een duurzame houten nieuwbouw. Niet alleen nieuwe stallen voor de schapen en paarden, maar ook een mooie ontmoetingsruimte. Daar zullen vooral scholen en groepen ontvangen worden, die zo een blik kunnen krijgen in het landbouwleven en achter de schermen van de kasteelsite.

het Kasteel van Poeke in Aalter

“We hebben hier als gemeente 600.000 euro geïnvesteerd, en Vlaanderen heeft daar nog eens 400.000 euro bovenop gedaan”, zegt burgemeester Pieter De Crem (CD&V). “De kasteelsite blijft de parel aan de kroon van Aalter, en is nu nog mooier. Veel mensen hebben al het kasteel en het park rond het kasteel ontdekt. Maar de kasteelhoeve iets verderop is voor velen nog een verborgen parel. Met deze nieuwe infrastructuur is het nu nog interessanter om tijdens je wandeling een extra lus te maken, en ook eens hier te passeren. Voor groepen en scholen kunnen hier ook educatieve momenten georganiseerd worden. Onze domeinbeheerder Nick kan nu vanuit deze nieuwe gebouwen nog beter voor het hele kasteeldomein zorgen. Dit wordt in ieder geval de nieuwe uitvalsbasis voor het hele groenbeheer binnen de kasteelsite. De ontmoetingsruimte is ook een mooie nieuwe plek om te vergaderen of een kleinschalige activiteit te organiseren.”

Een beeld uit 2018: Parkwachter Niek Van Durme aan de oude stallen die gesloopt werden.

Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) zou de nieuwe gebouwen zaterdag komen openen, maar zegde op het laatst af. Het beheer van de hoevesite van het kasteel is al jaren vervlochten met sociale tewerkstellingsprojecten. Voor de vrijwilligers wordt de ontmoetingsruimte ook hun nieuwe uitvalsbasis. Lokale organisaties zullen de ruimte kunnen gebruiken voor vergaderingen, kleinschalige activiteiten en workshops.

Aan de ontmoetingsruimte zit ook een overdekt terras.

“Met de opening van de nieuwe ontmoetingsruimte en stal zetten we een eerste stap in de herbestemming van het Kasteel van Poeke”, zegt CEO Peter De Wilde van Toerisme Vlaanderen. “Op termijn wordt dit landgoed een van de parels in het netwerk van kastelen en tuinen in Vlaanderen. We brengen onze visie ‘Reizen naar Morgen’ hier stilaan in de praktijk. De herbestemming van het Kasteel van Poeke moet meerwaarde bieden voor de lokale gemeenschap en economie, de bezoekers en voor de plek zelf. Tegen de zomer starten de restauratiewerken aan het koesthuis en de moestuinmuur. Intussen overleggen we met de beheerscommissie en de gemeente Aalter over de buitenaanleg hier op de hoevesite. Dit prachtige gebouw verdient een passende omgeving om optimaal te kunnen functioneren.”

