Nieuwe Gentse schepen heeft roots in Aalter: “Trots op haar politiek parcours”

Evita Willaert (40) wordt in Gent de nieuwe onderwijsschepen, nadat Elke Decruynaere daar ontslag nam. Ze zetelde tot nu in het federaal parlement. Maar eigenlijk heeft de Gentse schepen haar roots in Aalter. “Evita werd inderdaad in Aalter geboren, en heeft heel haar jeugd in Bellem doorgebracht”, zegt Mieke Schauvliege van Groen Aalter. “Hier in Aalter heeft Evita nooit aan politiek gedaan. Het is pas toen ze in Gent ging studeren, dat ze ook politiek actief werd. Haar ouders woonden lange tijd in Aalter, maar zijn nu naar Beernem verhuisd. Groen Aalter is alvast trots dat de Aalterse Evita zo’n mooi politiek parcours aflegt.”