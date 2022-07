Nieuw kunstwerk Aalter-Brug zit boordevol symboliek

Het kunstwerk heet Alfa en toont vier driehoeken in cortenstaal, met de typische bruine roestkleur. “Het vertrekpunt voor de driehoeken was de letter A, waarvan het beentje in het midden werd weggelaten”, zegt cultuurschepen Herlinde Trenson (CD&V). “Alfa is een ode aan de orde, maar laat verdere interpretatie volledig over aan de voorbijganger. De vier driehoeken staan voor vier windrichtingen: ze wijzen niet alleen in de richting van de dorpskern en de kerk van Aalter-Brug, maar kijken verder dan het plaatselijke. Dankzij de hoogte en harmonische inpassing in de omgeving zal Alfa niemand onberoerd laten.”