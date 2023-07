Natuurpunt houdt zondag zomerwandeling in Ganzeveld

Voedings­des­kun­di­ge Céline (42) maakt je weer gezond: “We dragen make-up en leuk kapsel, maar vergeten vaak de binnenkant”

Voedingsdeskundige Céline De Groote (42) wil iedereen weer gezond krijgen. Ze is afkomstig uit Deinze, maakte een tussenstop in Sint-Joris Beernem, maar werkt nu vanuit Knesselare (Aalter). Maar wat mag nu allemaal wel en wat niet? “We denken vaak dat we goed bezig zijn, maar komen snel bedrogen uit”, weet Céline. Wij gingen langs om tips.