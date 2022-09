Na twee jaar niet door corona: Aalter houdt weer seniorenfeest

Alle 65-plussers zullen de komende dagen een uitnodiging in de bus krijgen, waarmee ze gratis kunnen inschrijven. “Het seniorenfeest belooft een voltreffer te worden”, zegt schepen Dirk De Smul (CD&V). “Er staat een showrevue op het programma. We hebben een prachtig showballet, en komiek Luc Caals komt langs. Ook Jan Wuytens komt zingen. Hij schitterde als ‘klassebak’ in ‘I can see your voice’ op vtm, en staat de hele zomer in Het Witte Paard in Blankenberge. Stijn vande Voorde is een jonge violist, en Eddy Herman is het bindmiddel van de show.”