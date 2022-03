Na twee jaar eindelijk weer aperitiefconcerten (maar niet meer in het kasteel)

Op zondag 20 maart zal voor het eerst in twee jaar weer een aperitiefconcert georganiseerd worden door het gemeentebestuur van Aalter. Arte Amanti zorgt voor de muziek. “Onze gemeente organiseerde jaren gesmaakte aperitiefconcerten in het Kasteel van Poeke”, zegt schepen van Cultuur Herlinde Trenson (CD&V). “Dat kasteel is nu in handen van de Vlaamse overheid. Vanaf nu organiseren we onze aperitiefconcerten in het kunstencentrum ArtA’A op het Stationsplein 25. Voor het allereerste concert houdt het Arte Amanti-festival halt in onze gemeente. Dat is een internationaal kamermuziekfestival dat aan zijn dertiende editie toe is, en het trio Luna De Mol op viool, Joachim Jamaer op cello en Samuel Van de Velde op piano naar ArtA’A brengt. In het voorprogramma spelen Joachim De Busschere op viool en Gabriela Kühlcke op piano, twee leerlingen van onze Academie voor Muziek, Woord en Dans.”