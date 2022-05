Na twee jaar afwezigheid: Cogétama Fest keert deze zomer terug

Eeklo Markt Eeklo na zomer 2023 definitief parkeer­vrij: “Volop op zoek naar een waardig alterna­tief”

Eeklo experimenteert al enkele jaren met het idee om de markt parkeervrij te maken, maar na de zomer van 2023 is het effectief zo ver. Nu moet er enkel nog verder worden gezocht naar een parkeeralternatief in de buurt. “Nog voor de zomer moet er een definitieve beslissing over vallen”, zegt burgemeester Luc Vandevelde. Dit is zijn plan.

19 april