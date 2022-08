Na tien jaar zijn Golden DJ’s er weer: “Terugdenken aan de memorabele fuiven van toen”

Meetjesland/Deinze UIT-TIPS voor het drukste feestweek­end van de zomer: van Clouseau op Rijvers, over Flip Kowlier in Eeklo, tot K3 in Deinze

We staan in het Meetjesland en Deinze voor het drukste feestweekend van de zomer. Met onder andere het Rijvers Festival in Zomergem, het Herbakkersfestival in Eeklo en de Balloonmeeting in Deinze is er keuze ten over. Wij zetten de leukste uitjes op een rijtje.

12 augustus