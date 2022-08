Na tien jaar zijn Golden DJ’s er terug: “Terugdenken aan de memorabele fuiven van weleer”

De Golden DJ’s zijn de mannen die in de jaren zeventig en tachtig zowat elk feest in Aalter en omgeving plat speelden. Ze hielden nog regelmatig een ‘Golden DJ’s Reünie’ in ’t Biezemhof in Aalter, maar dat is ondertussen ook al tien jaar geleden. Op zaterdag 20 augustus komen ze nog een keer draaien in Rust en Dust, de zomerbar van Geert Van Wyckland die één van de Golden DJ’s is. Ook Kurt Van Woudland, Zoef, Pascal en Jo Van Langeveld zijn van de partij. “Ook Dominique Wyckstandt alias Studio Beton was een Golden DJ, maar die is er jammer genoeg niet meer. Zaterdag gaan we zeker aan hem denken”, klinkt het.