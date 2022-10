Na Knesselare krijgt ook Aalter eigen padelterreinen

Poesele/Deinze/Aalter Katrien (47) opent atelier met wol van alpaca’s die even verderop in de tuin grazen: “Al mijn breiwerk maak ik met de hand”

Wie in de koude wintermaanden een extra warme, zachte trui wil, kan terecht in het wolatelier Crea-Kat in Poesele (Deinze). De wol van Katrien Wullaert - what’s in a name - is deels afkomstig van Tommy en Arthur, twee alpaca’s die naast het atelier grazen. “Drie jaar geleden had ik een burn-out, maar breien heeft me erdoor geholpen”, zegt Katrien.

14 oktober