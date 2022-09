Na jaren leegstand: oude Pearle wordt barbershop voor heren

Het winkelpand in de Stationsstraat 62 in Aalter staat al jaren leeg. Voordien zat daar de winkelketel Pearle, maar die is al jaren geleden verhuisd naar het smalle gedeelte van de Stationsstraat. De winkel schuin tegenover Kadans, net naast het Italiaans restaurant, staat al jaren zichtbaar leeg. Daar komt nu dus verandering in. Binnenkort opent daar een barbershop voor heren. De verbouwingswerken binnenin starten in oktober.