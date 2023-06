N-VA Aalter gaat volop in oppositiemodus: “Lage belastingen zijn puur kiezersbedrog”

MIJN STAD. Komiek Koen Dewulf (43) is zelfver­klaard ambassa­deur van Eeklo: “Bijna al mijn kledij komt uit één en dezelfde winkel”

Komiek Koen Dewulf (43) heeft al op heel wat plaatsen in het Meetjesland gewoond, maar is nu verknocht aan Eeklo. “Ik ben verliefd op mijn stad", zegt hij. Hij roept zichzelf dan ook uit tot stadsambassadeur en wil Eeklo positief in de kijker zetten. Wie anders dan hij is geschikt om ons de mooiste plekjes van Eeklo te tonen? We gingen samen op wandel en zagen natuur, horeca, en... het politiekantoor.