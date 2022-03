Moto’s politiezone Aalter rijden als eerste met speciaal reflecterend patroon: “Verhoogt de zichtbaarheid en dus onze veiligheid”

Een Battenburgpatroon is een patroon van gekleurde blokken. De naam is afkomstig van de Battenburgcake, een type gebak dat bestaat uit cake van verschillende kleuren, zodanig gestapeld dat men een schaakbordpatroon krijgt wanneer men de cake dwars doorsnijdt. “Battenburgpatronen maken steeds gebruik van een contrast tussen een lichte en een donkere kleur”, legt Thomas Anthuenis van OTM, dat de prints aanbrengt', uit. “De lichte kleur is fluorescent voor optimale zichtbaarheid overdag en bij zonsopgang en -ondergang. Wanneer een wagen zijn lichten schijnt op de print, zal het patroon het licht volledig terug naar de lichtbron kaatsen waardoor de zichtbaarheid van de moto’s wordt verhoogd.”

Het motief wordt al in verschillende kleuren gebruikt op voertuigen van de brandweer, medische diensten en politie. Aalter is echter de allereerste die de print ook aanbrengt op moto's. “We behouden de typische wit-blauwe strepen van de politie, maar voegen er de contrasterende kleuren in het Battenburgpatroon aan toe", zegt commissaris Tim D’haene. “Op die manier behouden we de herkenbaarheid, maar zorgen we ook voor extra zichtbaarheid en veiligheid voor onze motards. Wanneer we halt houden bij een ongeval is het belangrijk dat ze goed te zien zijn. Blauwe zwaailichten kunnen soms verblindend werken. Dit vormt een goed alternatief. Zeker omdat wijzelf ook in een fluorescerend pak op de moto zitten.”