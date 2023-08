“Moeten we het opeten misschien?”: affiches tegen hondenpoep zorgen voor verwarring in Aalter

“Gelieve geen hondenpoep in de vuilnisbak te deponeren!” Deze affiches hangen hier en daar in Aalter aan openbare vuilnisbakken. Tot ongenoegen op sociale media. Mensen vragen zich af waar ze dan wel met hun hondenpoep naartoe moeten, wanneer ze met hun trouwe viervoeter gaan wandelen. “Moeten we het dan misschien opeten?”, vraagt een Aalternaar op Facebook zich af.

“De affiches hebben een goede bedoeling, maar zijn helaas wat verkeerd uitgedrukt”, zegt schepen Dirk De Smul (CD&V), die verantwoordelijk is voor de dienst Aalter Proper. “Eigenlijk willen we zeggen dat hondenpoep altijd eerst in een poepzakje moet, en dan pas in de vuilbak. Onze werkmannen van Aalter Proper moeten anders al te vaak de binnenkant van de vuilnisbakken proper maken, en dat is niet het leukste werkje. Hondenpoep mag dus zeker in de vuilbak, maar wel eerst in een poepzakje. We zullen de affiches aanpassen.”