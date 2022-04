Miss België komt verjaardagstaart eten bij Radio Meteor

Het is een jaar geleden dat Radio Meteor de nieuwe studio’s in gebruik nam, in de Bellemstraat in Aalter. Zondag is er van 10 tot 18 uur live radio met heel wat gasten. Miss België komt om 11 uur langs. Maar ook Bob Savenberg en Herbert Verhaeghe komen langs. Net als enkele kandidaten van Queen of the Models. “Luisteraars kunnen zondag gewoon luisteren, maar mogen ook altijd een bezoekje brengen aan onze studio’s”, klinkt het.