Middenrijstrook versperd op E40 richting Brussel ter hoogte van Aalter

Waarschoot LEVENSVER­HAAL. Trainer en clubicoon FAC Waarschoot Koen Goethals (51) plots overleden: “Ik ben er kapot van, hij is ons veel te vroeg ontnomen”

In Waarschoot is Koen Goethals, de trainer van het eerste elftal van voetbalclub FAC Waarschoot vrijdagavond, plots overleden. Koen, die ooit de jongste schepen van de gemeente was, was enorm geliefd in de lokale voetbalwereld. Hij werd 51 jaar. Er wordt verslagen gereageerd op zijn dood.

15 januari