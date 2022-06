Meisjes met een hart: schoolvriendinnen maken eigen spulletjes en halen mooi bedrag op voor ‘Boven de Wolken’

Aalter Anna (94) is 70 jaar lid van ‘de vrouwengil­de’: “Leuk, maar wel vervelend dat ik nu overal de oudste ben”

Anna De Clercq (94) uit Aalter wordt gehuldigd omdat ze maar liefst zeventig jaar lid is van de vrouwenvereniging Femma. In 1952 werd ze lid van wat toen nog KAV was, maar in de volksmond ‘de vrouwengilde’ genoemd werd. “Vrouwen bleven vroeger thuis na hun huwelijk. Een vrouwenvereniging was hun contact met de buitenwereld”, zegt Anna. Wij bladeren met haar door de oude albums.

13 juni