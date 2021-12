Meisje ziet dief rondrijden op haar gestolen fiets aan het station van Aalter: “Ik zal nooit meer stelen, beloofd”

“Hij stal onder meer carwash jetons en zonnebrillen uit twee voertuigen. Ook drong hij binnen in een niet-slotvaste garage”, aldus het openbaar ministerie. De procureur vorderde een celstraf van 15 maanden. “Mijn cliënt probeerde inkomsten te vergaren op niet zo’n propere wijze", klonk het bij de advocaat van de man. “Dat gebeurde vaak onder invloed van alcohol.” De man zelf kreeg het laatste woord in de rechtbank. “Ik ben hier illegaal in het land, mijn vrouw en kind wonen in Italië. Ik wil ze overbrengen naar hier zodat ik mijn papieren in orde kan brengen en officieel kan gaan werken, want nu doe ik dat in het zwart. Ik zal nooit meer stelen, ik hoop dat u mij gelooft.”