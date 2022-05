Meetjesland in de ban van hockey: Aalter wil eigen terrein, club in Eeklo blijft boomen

voetbal derde provinciale Simon Busschaert (Sparta Ursel) na promotie: “In de eindronde kwamen we echt op kruissnel­heid”

Sparta Ursel bouwde zondagavondje een feestje. De promotie naar tweede provinciale is een feit. Het won met 4-2 tegen ESA Bottelare en mag de kuiten insmeren voor een reeks leuke derby’s. In de eerste helft nam de ploeg van coach Mark Minnaert al een optie op de promotie, maar de 2-1 voor de rust gaf de bezoekers nog even hoop. Maar in de tweede helft was de honger van de Spartanen groot en de zege kwam niet meer in gevaar.

16 mei