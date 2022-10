Marie (28) uit Aalter kroont zich tot Mrs. Europe 2022: “De mooiste vrouw van Europa? Zo voel ik mij niet”

Eeklo RESTOTIP. Het Burgerhuis in Eeklo: “Kwali­teits­vlees, knapperig broodje en lekkere extra’s”

Het Burgerhuis in Eeklo is al jaren een vast begrip en populaire zaak. Deze zomer nam Annelies Alexander (44) de zaak over. Bij haar start bracht ze de zaak terug naar de basis: kwaliteitsvolle hamburgers. Wij gingen testen.

