Man die bakkers oplichtte voor 30.000 euro krijgt twee jaar voorwaardelijke gevangenisstraf

Vader waarschuwt slachtoffers

Eerst vroeg hij hen om het geld over te maken. Daarna volgden een hele resem excuses waarom hij de machine nog niet kon leveren. Onderzoek wees uit dat de man nooit in het bezit was geweest van de machine. “We spreken over oplichting van de zuiverste soort”, liet het openbaar ministerie duidelijk verstaan tijdens het proces. Opmerkelijk in de zaak is dat het de vader van de beklaagde was die op Facebook potentiële slachtoffers waarschuwde voor zijn zoon. In een Facebookpost schreef hij neer hoe zijn zoon heel wat mensen had opgelicht en dat anderen hiervoor waakzaam moeten zijn. Zijn zoon maakte in totaal zo’n 30.000 euro buit.