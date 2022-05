Luc De Meyer (N-VA) stopt als schepen. Volgt Michael Ally hem op?

voetbal provinciale eindronde Stijn Defruyt na de promotie met VK Knesselare: “Dit hebben we dubbel en dik verdiend”

Het voetbal floreert in Aalter. Eendracht Aalter zet de stap naar het nationaal voetbal en zondag wisten zowel Ursel als Knesselare de poort van tweede provinciale open te beuken. Knesselare won in de verlengingen op het veld van White Boys Sint-Niklaas (2-4). Feestje in de bus, party in de kantine of wat dacht je?

17 mei