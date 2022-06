Luc De Meyer (71) stopt na 39 jaar met politiek: “Voelt beetje als mijn eigen begrafenis”

Even terug naar 17 mei. N-VA Aalter laat weten dat Luc De Meyer ontslag zal nemen uit het schepencollege. Bedoeling was om de piepjonge Michael Ally (23) in zijn plaats naar het schepencollege te sturen. Luc De Meyer werd door zijn eigen partijgenoten ‘lichtjes gedwongen’ om niet langer te wachten, en de overdracht nu te regelen. Alleen: daarvan lag in de schuif van burgemeester Pieter De Crem (CD&V) geen enkel officieel document. Het ontslag van Luc De Meyer uit het schepencollege gaat op maandag 13 juni in, maar een opvolger komt er niet. Aalter doet het vanaf volgende week gewoon met zeven in plaats van acht schepenen. N-VA ligt uit de meerderheid.